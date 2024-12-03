В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ тяжело пострадала женщина

Жительница города Новая Каховка, расположенного в Херсонской области, получила ранения во время обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по многоэтажному жилому дому на улице Пионерской. В результате в здании были повреждены шесть квартир.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. Тяжелые ранения получила женщина», — подчеркивается в заявлении.

По словам Алексеенко, сейчас медики оказывают жительнице Новой Каховки необходимую помощь.

Также председатель правительства Херсонской области отметил, что власти намерены предоставить помощь всем пострадавшим гражданам. Речь идет о людях, чье имущество было повреждено из-за атаки ВСУ.

26 ноября украинские бойцы обстреляли автобус в Новой Каховке. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, из-за действий ВСУ ранения различной степени тяжести получили семь человек. Еще четырех граждан спасти не удалось.

Ранее центральный рынок в Новой Каховке подвергся удару со стороны украинских войск.