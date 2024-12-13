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Сирийская оппозиция намерена сделать музей из крупнейшей тюрьмы в стране

Аль-Джулани заявил о намерении сделать музей из крупнейшей тюрьмы в Сирии

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Лидер сирийской вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа, известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани, озвучил планы создания музея на территории крупнейшей тюрьмы в пригороде Дамаска Сейдная. Об этом сообщает РИА Новости.

Аш-Шараа подчеркнул, что все, кто причастен к пыткам заключенных, должны понести наказание.

После того как вооруженная оппозиция захватила власть в Дамаске, тысячи людей были освобождены из различных тюрем страны. По словам аш-Шараа, многие заключенные оказались там без законных оснований и стали жертвами избиений и пыток.

Сейдная, расположенная на северо-востоке от столицы страны, является одной из самых известных и крупных тюрем в Сирии. В последние дни тысячи сирийцев пришли к стенам тюрьмы в надежде получить информацию о своих родных.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Эрдоган призвал временное правительство Сирии предпринимать «правильные шаги».

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