В Сумской области нанесли удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда проводился обстрел Курской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вообще в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета, там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из «самодельного» пикапа, на который ставили установку РСЗО. В тот район тоже прилетело из РСЗО», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что со стороны удара прозвучало более 10 взрывов. Однако, по его словам, на текущий момент подробности произошедшего неизвестны.

Утром 13 декабря Лебедев сообщил, что удару подверглось здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова. Он отметил, что в направлении атаки раздались взрывы. Другие подробности о произошедшем не поступали.

Ранее подполье сообщило об ударе ВС России по заводу по производству беспилотников.