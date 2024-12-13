Главком ВСУ встретился с литовским коллегой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале о встрече с литовским коллегой генералом Раймундасом Вайкшнорасом.

«Мы высоко ценим вклад Литвы в создание Коалиции по разминированию и активную помощь в рамках других коалиций в поддержку Украины», — написал Сырский.

Он также выразил благодарность Вайкшнорасому и народу Литвы» за помощь в борьбе за независимость и свободу Украины», а также предоставленные вооружения.

9 декабря еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который два раза занимал пост премьер-министра Литвы, заявил, что странам Евросоюза необходимо выделить €100 млрд в следующем семилетнем бюджете сообщества на подготовку к «возможной российской агрессии».

4 декабря сообщалось, что советники избранного президента Дональда Трампа предложили ему свои варианты урегулирования украинского кризиса. Все они подразумевают отказ от взятых под контроль РФ территорий и от членства в НАТО. Депутат Дмитрий Белик заявил, что РФ будет руководствоваться своей безопасностью при обсуждении соглашения. Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сейчас преждевременно обсуждать планы Трампа, так как официального документа еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве назвали самый дешевый способ для обеспечения безопасности Украины.