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В Литве назвали самый дешевый способ для обеспечения безопасности Украины

Глава МИД Литвы счел членство в НАТО самой дешевой гарантией безопасности Киеву

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вступление Украины в НАТО станет самой дешевой гарантией безопасности для республики. Его слова приводит Reuters.

«Если мы хотим мира на Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа, чем пятая статья НАТО», — сказал Ландсбергис.

Также глава МИД Литвы утверждает, что конфликт между Москвой и Киевом может быть решен лишь на поле боя.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее две страны выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией.

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