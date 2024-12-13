Украинский дрон пытался атаковать Крым

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение вражеского дрона самолетного типа произошло в 15:10 по московскому времени.

13 декабря губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что над Петушинским районом около 5:05–5:40 утра были сбиты четыре украинских беспилотника, которые при падении вызвали небольшие возгорания за пределами жилой зоны. На фоне атаки было проведено заседание оперативного штаба, на котором обсуждалось решение об ограничении движения людей и возможной эвакуации жителей.

По данным оборонного ведомства, за минувшую ночь силы ПВО сбили 13 дронов над четырьмя регионами страны, из них пять — в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один — над Липецкой областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что на Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.