Дроны вызвали пожар во Владимирской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвали небольшие пожары во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Над Петушинским районом около 5:05–5:40 утра сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны», — рассказал чиновник.

На фоне атаки было проведено заседание оперативного штаба, на котором обсуждалось решение об ограничении движения людей и возможной эвакуации жителей.

До этого над Ростовской областью уничтожили девять БПЛА ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее ВС РФ уничтожили понтонную переправу через Оскол в Харьковской области.