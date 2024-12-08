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Пленный сообщил о резком сокращении населения Харькова

Пленный Ружицкий: население Харькова сократилось втрое из-за мобилизации

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Мобилизация стала причиной резкого сокращения численности жителей в Харькове. Об этом заявил военнопленный Дмитрий Ружицкий в беседе с РИА Новости.

«Было, например, 1,5 млн (человек в Харькове. — «Газета.Ru»), то сейчас остались тысяч 500», — отметил он.

Причиной такого сокращения населения военнопленный назвал работу сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов) по принудительной мобилизации и отъезд женщин из страны.

4 декабря замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир» заявил, что пребывающим дома украинским мужчинам нужно «готовиться», мобилизация их не обойдет, поскольку скоро «будут привлекаться все». Он уверен, что проблема нехватки личного состава в армии состоит не в украинских военкоматах, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова констатировала развал экономики Украины в ходе конфликта. По ее словам, государству не хватает рабочей силы — мобилизованных мужчин приходится заменять женщинами и пожилыми мужчинами.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.

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