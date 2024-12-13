ВСУ за неделю потеряли более 12 тысяч человек

Потери украинских войск за неделю составили 12090 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из сводки военного ведомства также следует, что за минувшую неделю 87 украинцев сдались в плен ВС РФ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 «Vampire». Было уничтожено 279 вражеских беспилотников.

Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены восемь безэкипажных катеров.

13 декабря сообщалось, что ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет.

В Минобороны России заявили, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам на украинской территории в ответ на атаку Киева на военный аэродром в районе города Таганрога, расположенного в Ростовской области. Российские военные использовали ударные беспилотники.

Ранее в Кремле прокомментировали массированный удар по Украине 13 декабря.