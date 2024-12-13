На Украине подтвердили массированный удар России по западным регионам

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Ивано-Франковская область подверглась «самой массированной атаке за время полномасштабной войны», сообщает ОВА. Повреждены объекты критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Как пишет издание, основная часть ракет, выпущенных утром 13 декабря в ходе массированного удара по военным объектам на территории Украины, летела в западные регионы страны.

В свою очередь «Военкоры Русской весны» подтвердили, что взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях.

Как сообщили военкоры, в Одессе наблюдался столб дыма, что указывает на нанесенный удар по подстанции. Также военкоры обратили внимание, что в связи с воздушной атакой, оперативное командование Польши приняло решение поднять авиацию в воздух. В течение всего дня по всей стране звучит воздушная тревога.

Утром 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины начался массированный ракетный удар. По его информации, при обстреле было задействовано более 120 единиц боеприпасов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе нового удара по энергетической инфраструктуре Украины Россия задействовала 93 ракеты, а также почти 200 беспилотников. Он назвал атаку одной из самых масштабных ударов по энергетике страны.

Ранее в одном из городов Украины после взрывов перестал работать электротранспорт.