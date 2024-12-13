Песков рассказал, где работает Путин 13 декабря

Президент России Владимир Путин 13 декабря проведет совещание с членами Совета безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что 13 декабря Путин работает в Огарево.

До этого Песков заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря.

В конце ноября представитель Кремля заявлял, что журналисты из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию Путина. Тогда Песков отмечал, что Кремль с уважением относится к работающим в России сотрудникам СМИ и пытается помочь им сохранять информационный баланс.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее Песков пошутил о приезде Такера Карлсона в Россию.