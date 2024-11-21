СМИ из недружественных стран допустят на большую пресс-конференцию Путина

СМИ из недружественных стран будут допущены на большую пресс-конференцию российского президента Владимира Путина, которая состоится в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы их приглашаем — они работают. Это те, кто аккредитован в Российской Федерации, кто действует с уважением к нашему законодательству», — сказал Песков.

По его словам, Кремль с уважением относится к работающим в России журналистам из недружественных стран и пытается помочь им сохранять информационный баланс.

21 ноября Песков заявил о начале подготовки к прямой линии и пресс-конференции. Пресс-секретарь уточнил, что мероприятие пройдет в декабре, как и принято, в четверг.

Он добавил, что точная дата проведения прямой линии и пресс-конференции будет объявлена позднее.

До этого Песков заявил, что Владимир Путин много часов в день посвящает теме проведения специальной военной операции — получает доклады, проводит совещания и отдельные разговоры.

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