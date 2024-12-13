МИД Украины призвал западные страны срочно поставить системы ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне ударов по объектам страны в социальной сети X напомнил западным странам о необходимости срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал он.

В начале декабря Сибига уже просил западных союзников предоставить Киеву дополнительно минимум 20 систем ПВО, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли отражать атаки ВС РФ с воздуха.

В декабре американская газета The Wall Street Journal писала, что РФ использует «ложные невооруженные приманки» в целях истощения и без того скудных запасов боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины призвал «принудить Путина к миру силой».