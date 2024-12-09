Стало известно о тактике армии России по истощению ПВО Украины

Россия использует «ложные невооруженные приманки» в целях истощения и без того скудных запасов боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Ложные цели растягивают украинскую оборону и тратят ее и без того скудные боеприпасы для ПВО. Иногда они также могут снимать и передавать данные об украинских позициях», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, до половины запущенных ВС России дронов иногда могут быть «невооруженными приманками».

До этого сообщалось, что российские войска используют дроны с искусственным интеллектом в боевой деятельности.

При активации автопилота оператор лишь наблюдает за поражением цели и подтверждает успешное попадание. В случае необходимости он может отключить автопилот, но в целом дрон работает эффективно самостоятельно.

Ранее на Украине признали, что РФ улучшила отслеживание дальних беспилотников ВСУ.