Глава МИД Украины призвал «принудить Путина к миру силой»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки ВС РФ по территории республики призвал усилить «воздушный щит» страны, возможности «дальнего действия» ВСУ и ввести санкции против российского ВПК, таким образом, принудив Москву к миру. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига отметил, что удар был направлен против энергетической инфраструктуры Украины. Глава МИД утверждает, что Владимир Путин якобы не хочет мирных переговоров.

«Мы должны принудить его к миру силой. Силой нашего воздушного щита, возможностями дальнего действия и санкциями против его военной машины», — написал он.

Утром 28 октября стало известно, что взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества. Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский выступил с обращением после массированного удара ВС РФ.