Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино

Расчет беспилотного летательного аппарата гвардейского соединения Вооруженных сил России уничтожил в районе Работино в Запорожской области разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе выполнения боевой задачи в районе Работино по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника наш расчет обнаружил скрытное передвижение разведгруппы противника», — рассказал начальник расчета.

По его словам, действиями воздушного разведчика и ударного беспилотника группа была уничтожена.

5 ноября сообщалось, что украинская армия предприняла попытку контратак в районе Работино, но Вооруженные силы РФ их отбили. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он обратил внимание, что подобной ситуации не было уже на протяжении длительного времени.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны.