Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что попытки украинских войск контратаковать в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР) не увенчались успехом.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выбить военных РФ — они перебрасывают подкрепления и ведут активные боевые действия, однако российским бойцам удалось даже увеличить подконтрольный им участок, соединяющий два населенных пункта, расположенные к северу от Великой Новоселки.

Незадолго до этого Рогов заявлял, что ВСУ из-за натиска российских войск спешно стягивают резервы на Кураховское направление в западную часть ДНР.

Он также сообщал, что Вооруженные силы России продолжают обхват города Курахово в Донецкой народной республике с западной и южной части. По его словам, на сегодняшний день восточная часть города освобождена российскими войсками, а боевые действия продолжаются в центральной и южной части Курахово. При этом ВСУ отступают в западную часть города к промышленной зоне, где сосредоточены их наиболее крупные укрепленные районы.

Ранее российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.