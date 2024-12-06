Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов рассказал о неудачной контратаке ВСУ

Рогов: ВСУ неудачно контратаковали в селах к северу от Великой Новоселки в ДНР

close
Maksym Kishka/Reuters

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что попытки украинских войск контратаковать в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР) не увенчались успехом.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выбить военных РФ — они перебрасывают подкрепления и ведут активные боевые действия, однако российским бойцам удалось даже увеличить подконтрольный им участок, соединяющий два населенных пункта, расположенные к северу от Великой Новоселки.

Незадолго до этого Рогов заявлял, что ВСУ из-за натиска российских войск спешно стягивают резервы на Кураховское направление в западную часть ДНР.

Он также сообщал, что Вооруженные силы России продолжают обхват города Курахово в Донецкой народной республике с западной и южной части. По его словам, на сегодняшний день восточная часть города освобождена российскими войсками, а боевые действия продолжаются в центральной и южной части Курахово. При этом ВСУ отступают в западную часть города к промышленной зоне, где сосредоточены их наиболее крупные укрепленные районы.

Ранее российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами