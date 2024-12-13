Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск использовали РСЗО «Град» для отправки агитационных снарядов с инструкциями по безопасной сдаче в плен на позиции ВСУ на Дзержинском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Подразделения армии регулярно проводят агитацию, чтобы снизить потери среди противника. Офицер с позывным «Алексей» отметил, что перед запуском агитснарядов осуществляется огневое воздействие для блокировки путей снабжения.

Он добавил, что деморализованный противник теряет мотивацию к сопротивлению и сдает позиции, в то время как российские военные не занимаются пытками. Основная цель, по его словам, заключается в сохранении жизней и информировании противника о происходящем.

12 декабря ТАСС сообщал, что вместо того чтобы контратаковать, группа украинских солдат сдалась в плен под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее украинский военный заявил, что бойцов ВСУ подвергают психологической обработке.