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Россия нанесла удар «Градом» с инструкциями по сдаче в плен

РИА Новости: Россия использовала «Град» для отправки инструкций по сдаче в плен

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск использовали РСЗО «Град» для отправки агитационных снарядов с инструкциями по безопасной сдаче в плен на позиции ВСУ на Дзержинском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Подразделения армии регулярно проводят агитацию, чтобы снизить потери среди противника. Офицер с позывным «Алексей» отметил, что перед запуском агитснарядов осуществляется огневое воздействие для блокировки путей снабжения.

Он добавил, что деморализованный противник теряет мотивацию к сопротивлению и сдает позиции, в то время как российские военные не занимаются пытками. Основная цель, по его словам, заключается в сохранении жизней и информировании противника о происходящем.

12 декабря ТАСС сообщал, что вместо того чтобы контратаковать, группа украинских солдат сдалась в плен под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее украинский военный заявил, что бойцов ВСУ подвергают психологической обработке.

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