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Украинский военный анонсировал бегство ВСУ из Курахово

Украинский военный «Мучной» считает, что ВСУ вскоре уйдут из Курахово

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вскоре покинут Курахово (ДНР) через поля из-за сильного давления со стороны российских войск, которые держат дороги к городу под обстрелом, а сам город — в оперативном окружении. Об этом в социальных сетях пишет украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

«Враг в самом городе занял большую часть микрорайона Южный и продолжает дальше теснить нас из центральной части высоток в промзону, о плановом отходе наших подразделений не слышал, но со временем мы оттуда выйдем полностью или полями, или дорогой на Запорожье», — пишет «Мучной».

Украинский военнослужащий добавил, что бегущие из Курахово подразделения ВСУ рискуют попасть под удар российских FPV-дронов. Еще хуже ситуация для ВСУ в полуокруженных селах Успеновка и Анновка южнее Курахово.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) началось неорганизованное бегство украинских военнослужащих.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года.

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