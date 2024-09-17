Потери украинских войск за все время с начала боевых действий составляют примерно 480 тыс. солдат, включая раненых. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные, полученные разведывательными службами западных стран.

В материале уточняется, что во время сражений травмы различной степени тяжести получили порядка 400 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом еще около 80 тыс. украинских бойцов спасти не удалось.

Однако настоящие потери ВСУ могут быть гораздо больше. Подсчет раненых затруднен из-за нежелания Киева обнародовать точную информацию.

По словам авторов статьи, вооруженный конфликт с РФ оказал на демографические показатели Украины значительное воздействие. Как рассказал научный сотрудник украинского Института демографии и социальных исследований Александр Гладуна, за последние годы население страны снизилось с 42 млн до 29 млн жителей. Причинами послужили масштабная мобилизация и отъезд граждан за границу.

Тем не менее, как и в случае с потерями ВСУ, точное количество эмигрантов станет известно только после окончания боевых действий. Все зависит от того, захочет ли Киев публиковать соответствующую статистику.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что эвакуационные группы ВСУ не справляются с вывозом раненых с поля боя.