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На Украине рассказали о чрезвычайно больших потерях ВСУ

Депутат Рады Скороход: в украинском селе из 98 мобилизованных выжили только двое

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Francisco Seco/AP

На Украине в связи с большими потерями в боевых действиях постоянно растут кладбища. Об этом в ходе интервью YouTube-каналу «ЛАНА ТУТ!» заявила депутат украинской Верховной рады Анна Скороход.

Парламентарий рассказала, что в одном из украинских сел из 98 мобилизованных жителей в живых остались лишь двое. Она указала на коррупцию среди тех, кто на Украине зарабатывает на войне.

Скороход отметила, что только для восстановления довоенной численности в каждой украинской семье должно быть минимум по пять детей.

Депутат подчеркнула, что из-за больших потерь постоянно растут размеры украинских кладбищ.

8 декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда началась спецоперация РФ, составили 43 тыс. человек. По его словам, еще 370 тысяч получили ранения.

Таким образом, он опроверг данные, представленные избранным президентом США Дональдом Трампом. Тот заявил, что ВСУ потеряли порядка 400 тысяч человек.

Ранее в Кремле опровергли данные Трампа о потерях России в конфликте с Украиной.

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