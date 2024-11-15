В МАГАТЭ рассказали о противодействии атакам Израиля на ядерные объекты Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран ищут способы противодействия атакам Израиля на иранские ядерные объекты, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщает IRNA.

Гросси подчеркнул, что в беседе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи они изучили тему противостояния действиям Израиля. В текущий момент стороны ищут пути решения этой проблемы, добавил глава агентства.

2 ноября глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявил, что Тегеран обладает всеми возможностями, которые позволят при необходимости создать ядерное оружие.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны.

Министерство иностранных дел Ирана, комментируя удар со стороны Израиля, заявило, что мировому сообществу необходимо принять меры, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ.