Склад с боекомплектами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вели обстрелы в направлении Брянской области, был уничтожен в Черниговской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«С тех пор, как они изжили из села последних местных жителей, обнаглели в край, стали квартироваться в брошенных домах, складировать технику и припасы в административных зданиях и промышленных строениях, коих там не мало. Наши... попали в хранилище боекомплектов», — рассказал собеседник агентства.

По словам Лебедева, из села доносились звуки вторичной детонации, их было слышно в течение часа.

9 декабря Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области. Удар пришелся по промышленной зоне поселка Золочев. Туда доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику ВСУ.

2 декабря координатор николаевского пророссийского подполья сообщал, что российский беспилотный летательный аппарат уничтожил в Сумской области машину с бойцами ВСУ, которые были переодеты в гражданскую одежду. По словам Лебедева, они направлялись в Курскую область. Позже военнослужащих выявили в составе 12 человек, которые двигались из села Стецковка по трассе H-07.

Ранее в подполье заявили об ударе по бывшей ракетной базе в Винницкой области Украины.