Подразделения российской армии подняли флаг РФ на элеваторе в Курахово, который является самым высоким зданием в городе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что флаг подняли солдаты из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа — они прорвались к элеватору, несмотря на то, что все подходы к зданию простреливались.

10 декабря украинский военнослужащий с позывным «Мучной» заявлял, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) вскоре покинут Курахово через поля из-за сильного давления со стороны российских войск, которые держат дороги к городу под обстрелом, а сам город — в оперативном окружении.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года.