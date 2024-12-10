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Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

Сирия обратилась в Совбез ООН из-за действий Израиля в районе Голанских высот

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак сообщил о направленном в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутерришу официальном заявлении с призывом прекратить израильскую агрессию в районе Голан. Заявление было направлено от имени сирийского правительства, сообщает РИА Новости.

«Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию», — говорится в сообщении постпреда.

Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты всегда будут «неотъемлемой частью» Израиля.

Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны 1967 года. До этого они были частью Сирии. После войны Судного дня 1973 года было заключено соглашение о перемирии, и на Голанских высотах разместились миротворческие силы ООН. Линия разделения называется «Браво» (со стороны Сирии) и «Альфа» (со стороны Израиля).

Ранее Израиль выступил против прихода экстремистов к власти в Сирии.

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