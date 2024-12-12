Страны СНГ выделят средства на объединенную систему ПВО

Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Главами правительств также было принято решение об использовании средств для обеспечения деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств СНГ.

12 декабря в Москве проходит совет глав правительств стран СНГ. В нем принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер–министр Азербайджана Али Асадов, глава правительства Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, а также представители Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Недавно сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что ожидает прибытия президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) 25-26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин пригласил Токаева на саммит СНГ в Санкт-Петербурге.