Экс-глава района Петербурга, обвиняемый в коррупции, отправится на СВО

Уголовное дело в отношении Эдуарда Ильина, бывшего главы Василеостровского района Петербурга, приостановлено, поскольку он заключил контракт с Минобороны РФ и отправится на военную службу. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов города.

В ходе судебного заседания было рассмотрено ходатайство временно исполняющего обязанности начальника пункта отбора на военную службу по контракту. Он просил приостановить производство по уголовному делу и отменить меру пресечения для Ильина, аргументируя это тем, что подсудимый заключил контракт на прохождение военной службы в условиях мобилизации в Вооруженных силах РФ и был признан годным к службе.

Суд удовлетворил это ходатайство, приостановив уголовное дело против Ильина и отменив его арест. Бывший чиновник был передан уполномоченному воинскому должностному лицу.

6 февраля правоохранители Москвы нашли Эдуарда Ильина, который скрывался от них более года.

Ильина назначили главой Василеостровского района в 2019 году. В 2022 году в администрации прошли обыски, после чего чиновника сняли с должности. За день до этих событий в отношении Ильина возбудили уголовное дело о взятке. Задержать экс-главу района сразу не получилось, так как он скрылся от следствия.

Ранее экс-замгубернатору Брянской области продлили арест по делу о взятке.