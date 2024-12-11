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Бывший московский военком, обвиняемый во взяточничестве, ушел на СВО

РИА Новости: экс-военком Преображенского района Москвы Тригилев ушел на СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, обвиняемый во взяточничестве, ушел на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тригилев находится в зоне СВО», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что следствие в отношении Тригилева приостановлено.

Собеседник добавил, что желание экс-военкома уйти в зону СВО не обусловлено страхом уголовного преследования. Являясь профессиональным военным, Тригилев выразил желание «быть полезным для страны в такое трудное время».

Об аресте Тригилева стало известно 5 июля. Его обвиняют в совершении трех преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, он получил взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Ранее в Саратове арестовали военкома по делу о коррупции.

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