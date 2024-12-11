Бывший московский военком, обвиняемый во взяточничестве, ушел на СВО

Бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, обвиняемый во взяточничестве, ушел на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тригилев находится в зоне СВО», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что следствие в отношении Тригилева приостановлено.

Собеседник добавил, что желание экс-военкома уйти в зону СВО не обусловлено страхом уголовного преследования. Являясь профессиональным военным, Тригилев выразил желание «быть полезным для страны в такое трудное время».

Об аресте Тригилева стало известно 5 июля. Его обвиняют в совершении трех преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, он получил взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Ранее в Саратове арестовали военкома по делу о коррупции.