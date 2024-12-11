Ирландский журналист осудил украинские удары ракетами ATACMS по Таганрогу

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter) обратился к гражданам Соединенных Штатов из-за ударов ATACMS по Таганрогу.

«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — пишет Боуз.

Он приложил к записи фотографию действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В Министерстве обороны России заявили, что удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа.

По информации ведомства, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее Путин заявил, что «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.