Кадыров подтвердил атаку беспилотника ВСУ на Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время трансляции в своем Telegram-канале подтвердил, что дрон ВСУ в среду атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

«Куда угодно дроном ударяют <...> Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка <...> Пострадали мирные люди», — сказал он.

Одним из первых о взрыве в Грозном сообщил Telegram-канал Baza, сославшись на очевидцев. По их данным, взрыв произошел около 5:00 мск. После этого в аэропорту Грозного вводили план «Ковер».

Беспилотники впервые атаковали Чечню 29 октября. В тот день дрон проник на территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в чеченском Гудермесе, после чего там начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Тогда глава Чечни пригрозил «возмездием в ближайшем будущем».

Ранее дрон ВСУ сбили в Дагестане.