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США вновь зафиксировали неопознанные дроны над своими базами в Великобритании

Sky News: ВВС США зафиксировали неопознанные БПЛА над своими базами в Британии

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Shutterstock

Несколько неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены ночью над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейское командование ВВС США.

В публикации отмечается, что американские военные подразделения продолжают следить за воздушным пространством над базами Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке.

Издание подчеркивает, что власти Соединенного Королевства также участвуют в обеспечении безопасности военных объектов.

24 ноября сообщалось, что над тремя американскими базами в Великобритании были замечены беспилотники.

В ВВС США не смогли подтвердить, что это были БПЛА противников, распознать их не удалось. Американские воздушные силы отказались от комментариев по поводу того, использовались ли какие-то средства для поражения. Однако они заверили, что будут защищать свои объекты.

Число беспилотных летательных аппаратов колебалось и они отличались по размерам и конфигурации.

Ранее в Молдавии упал очередной беспилотник.

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