В Нью-Йорке очевидцы сообщили о множестве случаев с таинственными беспилотниками в небе

В Нью-Йорке и Филадельфии очевидцы сообщили о множестве случаев, когда наблюдали таинственные беспилотники в небе. Как пишет The Guardian, ФБР уже занимается расследованием аналогичных случаев в Нью-Джерси.

С середины ноября местные жители из нескольких округов Нью-Джерси сообщали о скоплениях дронов, позже тоже самое начало происходить в Пенсильвании и Статен-Айленде в Нью-Йорке .

Американцы снимают и выкладывают в сеть кадры, на которых, по всей видимости, видны беспилотники в небе.

На прошлой неделе отделение Федерального бюро расследований в Ньюарке объявило, что ведет активное расследование этих случаев и собирает информацию от общественности.

«Свидетели заметили скопление чего-то похожего на беспилотники и, возможно, самолет с фиксированным крылом», — заявили в ФБР.

Пока власти расследуют сообщения, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело временные ограничения на полеты в районах над военной базой Пикатинни-Арсенал и национальным гольф-клубом Трампа в Бедминстере .

Хоть происхождение дронов и остается неизвестным, руководители штатов заявили, что они не представляют непосредственной угрозы для населения.

В октябре над военными базами США в Вирджинии появлялась группа таинственных дронов. Речь идет о военно-морской базе Норфолк и авиабазе Лэнгли. Военно-морская база Норфолк является крупнейшей в мире, а в Лэнгли находится штаб-квартира ЦРУ США.

Ранее мужчины в черном пытались запустить беспилотник над церковью в Москве.