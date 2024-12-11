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В МИД РФ рассказали о роли США в эскалации кризиса в Сирии

Рябков заявил, что США играют роль геополитического кукловода в событиях в Сирии

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

США исполняют роль «геополитического кукловода» в контексте текущих событий в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о том, какую роль Вашингтон сыграл при смене власти в ближневосточной республике.

«Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что роль геополитического кукловода они (американские власти. — «Газета.Ru») на себя не просто примерили, но и в какой-то степени исполнили и продолжают исполнять в этих событиях», — отметил он.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства обратил внимание, что вмешательство США в дела ближневосточных стран не раз приводило к печальным последствиям. Несмотря на это, Вашингтон так ничему и не научился.

«После прихода и вмешательства американцев оставались руины, и эти руины во многих местах не восстановлены до сих пор», — подчеркнул дипломат.

Как сказал Рябков, российское руководство надеется, что Сирии аналогичная судьба из-за действий США не уготована. Тем не менее происходящее в ближневосточной республике в данный момент вызывает у Москвы «большую тревогу», резюмировал он.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль являются «основными заговорщиками» смены власти в Сирии.

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