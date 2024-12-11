Премьер Украины назвал крупнейшего союзника страны в сфере обороны

Германия — это крупнейший союзник Украины в сфере обороны, считает премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его цитирует издание «Новини Live».

«С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производству современных БМП, систем ПВО и ракет к ним», — объяснил политик.

Шмыгаль отметил, что взаимодействие с ФРГ даст Киеву широкие перспективы в области военной промышленности.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявил о передаче нового пакета военной помощи Украине на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В середине ноября Шольц говорил, что поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц назвал условие поставок Taurus Украине.