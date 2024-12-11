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В Харьковской области заявили о движении штурмовых групп российских войск

РИА Новости: в Волчанске отмечается движение штурмовых групп ВС России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в разговоре с РИА Новости, что в Волчанске фиксируется движение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске», — сказал Ганчев, отметив, что работа в целом ведется по всем направлениям.

По его словам, зачистка региона потребует еще какого-то времени.

10 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявил, что позиция украинских войск, оборудованная в южной части города Волчанска в Харьковской области, перешла под контроль Вооруженных сил РФ.

9 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ремонтируют технику.

8 декабря министерство обороны России сообщило, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области.

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение FPV-дронами блиндажей ВСУ.

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