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ВС России «Солнцепеком» уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

«Солнцепек» группировки «Север» уничтожил укрытия ВСУ в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ в укрытиях», — говорится в сообщении.

После анализа полученных разведданных, вражеские укрытия были уничтожены.

7 декабря сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В конце ноября заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел» сообщил, что ВСУ используют в Курской области немецкие и американские танки Leopard и Abrams. Он добавил, что в последний раз иностранные танки и другая бронетехника ВСУ была обнаружена в Новоивановке Курской области.

Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей ВСУ.

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