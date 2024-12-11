В Ростовской области предотвратили атаку украинского БПЛА

Украинские военные попытались нанести удар по Ростовской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что в районе города Каменска-Шахтинского сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточняется в заявлении.

В ночь на 11 декабря город Таганрог, расположенный в Ростовской области, подвергся ракетной атаке со стороны украинских формирований. Слюсарь сообщил, что в результате действий ВСУ одно из местных промышленных предприятий получило повреждения. Кроме того, сгорели 14 автомобилей. При этом никто из мирных граждан не пострадал, подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.

Позже глава населенного пункта Светлана Камбулова заявила о выходе из строя местной котельной. По ее словам, из-за этого 27 многоквартирных жилых домов в Таганроге остались без теплоснабжения.

Ранее украинские бойцы попытались ударить по одному из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ.