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ВСУ пытались ударить по одному из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ

SHOT: ВСУ пытались атаковать крупное предприятие микроэлектроники в Брянске

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Reuters

Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались нанести удар по одному из крупнейших предприятий микроэлектроники в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало здание АО «Группа Кремний ЭЛ» в городе Брянске. Ночью около 2:30 (совпадает с мск) на подлете к предприятию были ликвидированы два дрона, которые летели с разницей в 10 минут.

«Обломками сбитых БПЛА немного повредило кровлю и забор предприятия. Серьезных разрушений нет», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что в АО «Группа Кремний ЭЛ» работают почти две тысячи человек. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, подчеркнули журналисты.

4 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны уничтожили 24 украинских беспилотника. Шесть дронов сбили в небе над Ростовской областью, по пять БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае и Брянской области. В Белгородской и Рязанской областях нейтрализовали четыре и три летательных аппарата соответственно, и еще один беспилотник ВСУ уничтожили в воздушном пространстве Астраханской области.

Ранее украинские дроны разрушили жилой дом в Брянской области.

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