Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сдавшийся в плен боец ВСУ оказался бывшим работником ЗАЭС

Сдавшийся в плен в Курской области офицер ВСУ Гоч работал на ЗАЭС

close
РИА Новости

Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч рассказал, что до мобилизации работал на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Гоч рассказал, что родился в городе Запорожье, после чего переехал в Энергодар, там устроился на работу.

«Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — рассказал он.

Незадолго до этого Коч рассказывал, что 2,5 месяца проходил курсы подготовки младших офицеров на территории Польши.

4 декабря семеро военных отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике. На данный момент они находятся в безопасности, им оказывается медицинская помощь.

Ранее бывший разведчик рассказал, как украинцы массово сдаются в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами