Сдавшийся в плен в Курской области командир взвода младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Гоч рассказал, что до мобилизации работал на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Гоч рассказал, что родился в городе Запорожье, после чего переехал в Энергодар, там устроился на работу.

«Работник атомной станции, у меня на тот момент была, я думал, что была бронь, мне даже бумажку выдали. Тогда я думал по-другому, что в Запорожье более безопасно», — рассказал он.

Незадолго до этого Коч рассказывал, что 2,5 месяца проходил курсы подготовки младших офицеров на территории Польши.

4 декабря семеро военных отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике. На данный момент они находятся в безопасности, им оказывается медицинская помощь.

Ранее бывший разведчик рассказал, как украинцы массово сдаются в плен.