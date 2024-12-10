Москалькова оценила ход переговоров по обмену пленными между РФ и Украиной

Переговоры между российскими и украинскими военными, касающиеся вопросов обмена пленными, идут очень тяжело. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что Москва составляет списки взятых в плен украинских бойцов и задержанных за противодействие специальной военной операции (СВО) людей. Все они находятся в изолированных местах. При этом Киеву предлагается назвать любые фамилии пленных российских солдат, которых он готов обменять на своих военнослужащих.

«К сожалению, переговоры [по вопросам обмена пленными] идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал военнослужащих страны «не расчеловечиваться». По словам главы государства, это необходимо, чтобы Украина шла на конструктивный диалог с российской стороной по вопросам обмена пленными.

3 декабря официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина саботирует процесс обмена пленными. Как она сказала, Киев продолжает медлить с тем, чтобы забрать 630 украинских бойцов из числа попавших в плен.

Ранее в РФ вернули десятки жителей Курской области, вывезенных на Украину во время вторжения.