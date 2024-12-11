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В силовых структурах рассказали о «зачистке» формирований ВСУ у Курахово

ТАСС: российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ к югу от Курахово

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военнослужащие фактически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая дислоцируется к югу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные силовые структуры.

В материале уточняется, что речь идет об украинских формированиях между населенными пунктами Елизаветовка и Успеновка.

«Там остаются лишь небольшие сопротивления, идет их зачистка», — рассказал источник агентства.

По его словам, ситуация для ВСУ на данном участке фронта складывается плачевная. Украинские бойцы находятся в невыгодном положении уже на протяжении нескольких недель.

11 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинская группировка к югу от Курахово попала в оперативное окружение. Как он сказал, к текущему моменту российским военнослужащим удалось расширить зону контроля на участке боевых действий севернее Успеновки. В том числе они вынудили солдат ВСУ покинуть один из расположенных здесь опорных пунктов, добавил специалист.

Ранее в Общественной палате РФ сообщили о попытках украинских солдат сбежать из Курахово.

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