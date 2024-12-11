В Брянске загорелось предприятие после атаки беспилотника

Производственный объект загорелся в Брянске после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:32 по московскому времени.

Сотрудники МЧС уже потушили пожар, уточнил губернатор.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что над Фокинским районом Брянска было слышно от шести до десяти взрывов.

Позже Богомаз уточнил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. По его словам, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.