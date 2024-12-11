Над Брянской областью сбили 10 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. По словам чиновника, на месте работают оперативные и экстренные службы.

10 декабря директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют беспилотные летательные аппараты и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на территории РФ.

В тот же день украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по военному аэродрому на территории Саратовской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.