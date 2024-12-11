Над Брянском произошли взрывы

Несколько взрывов произошло над Брянском. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

«Было слышно от шести до десяти взрывов над Фокинским районом Брянска», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, взрывы начались из-за украинских беспилотников ориентировочно в 0:45. Сведения о пострадавших не поступали.

Утром 4 декабря Telegram-канал SHOT сообщал, что ночью два беспилотника ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники в городе Брянске. Речь идет о здании АО «Группа Кремний ЭЛ». Обломки сбитых дронов нанесли незначительные повреждения кровле предприятия и установленному вокруг него забору. При этом никто из работников и местных жителей не пострадал, уточнили журналисты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские дроны атаковали военный аэродром в Рязани.