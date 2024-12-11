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В армии России на фоне отставок введут новые должности

«Известия»: в российской армии на фоне отставок появятся офицеры-снабженцы

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Должность заместителя командира по тылу, ранее упраздненная экс-министром обороны РФ Анатолием Сердюковым, появится в батальонах Воздушно-десантных войск России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве.

«Им отвечать за то, чтобы военнослужащие подразделения были обеспечены всеми видами положенного им довольствия», — подчеркнул военный эксперт Виктор Литовкин.

Он не исключил, что на пост замкомандира по тылу в батальонах будут назначать офицеров в звании майора.

Эксперт обратил внимание на то, что батальоны, как показал опыт специальной военной операции, зачастую действуют в отрыве от основных сил полка, поэтому для них необходимы дополнительные боеприпасы, амуниция, оснащение, провизия и многое другое.

«Становится ясно, что вопросы снабжения надо решать на более высоком уровне», — добавил Литовкин и назвал оправданным введение новой должности.

«Известия» подчеркнули, что спецоперация вскрыла множество проблем в структурах материально-технического обеспечения российской армии, были возбуждены дела против высокопоставленных генералов.

В конце августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что аресты бывших подчиненных экс-министра обороны Сергея Шойгу — следствие «планомерной работы» по борьбе с коррупцией.

Ранее Путин заявил об улучшении снабжения ВС РФ.

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