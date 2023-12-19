Путин заявил об улучшении снабжения ВС РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что снабжение российской армии на протяжении 2023 года продолжает улучшаться. Об этом Путин заявил на расширенной военной коллегии в Министерстве обороны России, видео публикует официальный Telegram-канал Кремля.

«Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие. В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для Армии и Флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений», — заявил Путин.

Президент России отметил большую роль, которую волонтеры сыграли для снабжения войск необходимым.

Кроме того, по словам Путина, в 2023 году на вооружение российской авиации поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что миф о неуязвимости военной техники, произведенной странами Запада, рухнул в ходе российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в США признали, что РФ вынудили начать специальную военную операцию на Украине.