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Путин заявил об улучшении снабжения ВС РФ

Путин заявил, что снабжение российской армии улучшается

Президент России Владимир Путин заявил, что снабжение российской армии на протяжении 2023 года продолжает улучшаться. Об этом Путин заявил на расширенной военной коллегии в Министерстве обороны России, видео публикует официальный Telegram-канал Кремля.

«Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие. В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для Армии и Флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений», — заявил Путин.

Президент России отметил большую роль, которую волонтеры сыграли для снабжения войск необходимым.

Кроме того, по словам Путина, в 2023 году на вооружение российской авиации поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что миф о неуязвимости военной техники, произведенной странами Запада, рухнул в ходе российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в США признали, что РФ вынудили начать специальную военную операцию на Украине.

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