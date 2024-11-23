На Украине начали создавать «более чем одну» баллистическую ракету

Украина в настоящее время работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты. Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Газета отмечает, что украинские чиновники недавно дали понять, что новое вооружение может быть использовано против российских войск в ближайшее время. Однако украинской ракетной программе не хватает денег, что может сказаться на ее эффективности.

Специалист по вопросам военной авиации и космоса Дуглас Барри отметил, что на создание баллистических ракет требуется особенно много средств, в том числе из-за того, что используемые материалы должны выдерживать очень высокие температуры при входе в атмосферу Земли. Еще одной проблемой является создание оружия в крупных размерах.

19 ноября глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщал, что Украина продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. По его словам, уже изготовлены первые 100 ракет в 2024 году.

16 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» будет принята и поставлена в войска.