Зеленский заявил, что Украина тестирует четыре вида своих ракет

Президент Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио» сообщил, что Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства.

Политик не привел подробностей об этих испытаниях. При этом он признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у страны пока нет значительных результатов.

В начале месяца директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров сообщил, что страна собирается начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты в середине следующего года. По его словам, пока были только летные испытания, «но результаты есть». В конце августа Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты своего производства.

До 1991 года все необходимые компетенции по разработке и серийному производству баллистических ракет в стране имелись, в каком состоянии они находятся сегодня – неизвестно. Если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ВСУ. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СНБО Украины заявили, что Россия накопила крылатые ракеты «на зиму».