Участник программы «Время героев» получил премию «Золотой пояс»

Участник кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации «Время героев» Балдан Цыдыпов стал лауреатом национальной премии «Золотой пояс». Награду в номинации «За волю к Победе» ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщается в Тelegram-канале проекта.

Вручение премии, состоявшееся в Кремлевском дворце, стало подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников, для которых такая награда — это дань их силе воли, мастерству и целеустремленности.

В обращении президента России Владимира Путина к участникам церемонии отмечается, что «эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию».

В этом году премию вручили представителям единоборств, проявившим себя не только на спортивной арене, но и защищающим Родину в зоне проведения СВО.

Сергей Кириенко отметил, что Россия — единственная страна в мире, которая может позволить себе такую премию, потому что российские мастера боевых искусств многократно на всех татами, рингах и аренах мира доказывали, что они лучшие в мире.

26-летний Балдан Цыдыпов, который проходит обучение по программе «Время героев», участвовал в СВО и был тяжело ранен в тот момент, когда остался один на один с превосходящими силами противниками.

Несмотря на ранение, Цыдыпов не давал приблизиться врагу. Его действия спасли жизни около 150 сослуживцев. За это он был награжден орденом Мужества и получил звание Героя Российской Федерации.

С 10 лет Цыдыпов занимался армейским рукопашным боем, был чемпионом и призером многих региональных соревнований.