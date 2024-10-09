Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник программы «Время героев» получил премию «Золотой пояс»

Герой России Балдан Цыдыпов стал одним из лауреатов премии «Золотой пояс»

close
Время Героев

Участник кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации «Время героев» Балдан Цыдыпов стал лауреатом национальной премии «Золотой пояс». Награду в номинации «За волю к Победе» ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщается в Тelegram-канале проекта.

Вручение премии, состоявшееся в Кремлевском дворце, стало подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников, для которых такая награда — это дань их силе воли, мастерству и целеустремленности.

В обращении президента России Владимира Путина к участникам церемонии отмечается, что «эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию».

В этом году премию вручили представителям единоборств, проявившим себя не только на спортивной арене, но и защищающим Родину в зоне проведения СВО.

Сергей Кириенко отметил, что Россия — единственная страна в мире, которая может позволить себе такую премию, потому что российские мастера боевых искусств многократно на всех татами, рингах и аренах мира доказывали, что они лучшие в мире.

26-летний Балдан Цыдыпов, который проходит обучение по программе «Время героев», участвовал в СВО и был тяжело ранен в тот момент, когда остался один на один с превосходящими силами противниками.

Несмотря на ранение, Цыдыпов не давал приблизиться врагу. Его действия спасли жизни около 150 сослуживцев. За это он был награжден орденом Мужества и получил звание Героя Российской Федерации.

С 10 лет Цыдыпов занимался армейским рукопашным боем, был чемпионом и призером многих региональных соревнований.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами