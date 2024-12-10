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ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной, 25-й, ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Для сохранения безопасности на время ротации объявлялся режим прекращения огня. Он действовал в течение 12 часов.

В конце ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток совершили шесть атак с использованием беспилотников коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской атомной электростанции и населенному пункту Энергодар.

26 ноября сообщалось, что российские военные поразили украинские пункты управления беспилотниками, с которых запускали дроны по Запорожской АЭС. ВС России нанесли удары по военной технике противника в 135 районах.

Ранее глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС.

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